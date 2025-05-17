1,5 tonluk 4 yaşındaki kurbanlık 'Poyraz', alıcısını bekliyor

KAYSERİ'den yurt dışı ve yurt içine büyükbaş ihracatı yapan Salim Asıl'ın (28) çiftliğinde, yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki 'Poyraz' isimli boğası, alıcısını bekliyor. Asıl, "Ben bu işte üçüncü kuşağım. 1,5 ton üzerinde yaklaşık ağırlığı olan boğamız Poyraz'ı satılığa çıkardık. Boğamız en son 500 bin TL'yi gördü. 550 bin TL istedik. Pazarlığımız yarıda kaldı. Yeni alıcılarını, taliplerini bekliyoruz" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kentte yurt içi ve yurt dışına büyükbaş satan Salim Asıl, çiftliğindeki 'Poyraz' isimli yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki boğasını satışa çıkardı. 2020 yılında Kayseri'den Irak'a ilk damızlık hayvan ihracatı yapan ve aynı dönemlerde en fazla damızlık ihracatı gerçekleştiren Asıl, Simmental Fleckvieh ırkı boğası 'Poyraz'a 550 bin TL istiyor. Asıl, "Kayseri'de büyükbaş hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren bir aile işletmesinin üyesiyim. Ben bu işte üçüncü kuşağım. Dedem bu işi yapıyordu, amcalarım bu işi yapıyor, babam bu işi yapıyor. Biz de yine bu sektörde yola devam ediyoruz" dedi.