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        Sergej Jakirovic Hull City ile prensipte anlaştı

        KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile yıllık 2 milyon paund karşılığında prensipte anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 23:14 Güncelleme: 29.05.2025 - 23:20
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        Sergej Jakirovic Hull City ile prensipte anlaştı
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        KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile yıllık 2 milyon paund karşılığında prensipte anlaştı. Boşnak teknik adamın Samsunspor maçının ardından Kayserispor’a veda edeceği öğrenildi.

        Kayserispor’da göreve geldikten sonra ligin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bosna Hersek asıllı Hırvat Teknik adam Sergej Jakirovic, Hull City ile prensipte anlaştı. Jakirovic’in ligin son haftasında oynanacak olan Samsunspor maçının ardından Kayserispor camiasına veda edeceği öğrenildi. Sergej Jakirovic’in Hull City ile yıllık 2 milyon paund karşılığında anlaştığı ileri sürüldü. 48 yaşındaki teknik adam Kayserispor ile çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1,81 puan ortalaması yakalamış ve sarı kırmızılı takımın ligde kalmasında önemli rol üstlenmişti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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