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        Kas hastalığından ölen milli sporcu anısına turnuva düzenlendi

        KAYSERİ'de geçen yıl kas hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden milli Boccia sporcusu Aysun Boyraz (42) anısına il birinciliği turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 17:06 Güncelleme: 31.05.2025 - 17:06
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        Kas hastalığından ölen milli sporcu anısına turnuva düzenlendi
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        KAYSERİ'de geçen yıl kas hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden milli Boccia sporcusu Aysun Boyraz (42) anısına il birinciliği turnuvası düzenlendi. Ablası Aysun Boyraz gibi Boccia sporcusu olan Rabia Nur Boyraz, "Onun yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere, bayrağı devralarak bugün buradayım. Hem kendi adıma hem Aysun Boyraz’ın adını yaşatmak ve dünyaya duyurmak adına, bu spora devam ediyorum" dedi.

        RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda bulunan Ferdi Sporlar Merkezi'nde düzenlenen 'Aysun Boyraz Boccia İl Birinciliği Turnuvası'na, 25 sporcu katıldı. Geçen yıl temmuz ayında kas hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden milli Boccia sporcusu Aysun Boyraz anısına düzenlenen turnuvada, sporcular dereceye girmek için yarıştı. Ablası Aysun Boyraz gibi Boccia sporcusu olan Rabia Nur Boyraz, "Hayatımı şekillendirmemde, bugünlere gelmemde en çok emek veren insanlardan bir tanesi ablam. O şimdi gökyüzünden bizi izliyor. Biz, burada dostluk maçlarımızı yaparken eminim ki gururla bizleri izliyor. Aslında 2019 yılında o da bir sporcuydu. Onun yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere, bayrağı devralarak bugün buradayım. Hem kendi adıma hem Aysun Boyraz’ın adını yaşatmak ve dünyaya duyurmak adına, bu spora devam ediyorum" diye konuştu.

        '10 YILDIR BU SPORU YAPIYORUZ'

        Boccia'nın engellilere yönelik bir spor dalı olduğunu belirten Rabia Nur Boyraz, "Dünyadaki en ağır engelli bireylerin yapabildiği tek spor branşı Boccia. Amaç olarak stratejik bir oyun, yani ellerini, kollarını kullanamayan sporcular dahi sadece bakışlarıyla konuşmasına da gerek yok, asistanına, rampa operatörüne bu direktifleri vererek bu sporda ilerleyebiliyorlar. Bizde 10 yıldır bu sporu yapıyoruz. Hem ilimizi hem de ülkemizi en üst düzeye taşımak adına elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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