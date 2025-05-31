Kas hastalığından ölen milli sporcu anısına turnuva düzenlendi

KAYSERİ'de geçen yıl kas hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden milli Boccia sporcusu Aysun Boyraz (42) anısına il birinciliği turnuvası düzenlendi. Ablası Aysun Boyraz gibi Boccia sporcusu olan Rabia Nur Boyraz, "Onun yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere, bayrağı devralarak bugün buradayım. Hem kendi adıma hem Aysun Boyraz’ın adını yaşatmak ve dünyaya duyurmak adına, bu spora devam ediyorum" dedi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda bulunan Ferdi Sporlar Merkezi'nde düzenlenen 'Aysun Boyraz Boccia İl Birinciliği Turnuvası'na, 25 sporcu katıldı. Geçen yıl temmuz ayında kas hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden milli Boccia sporcusu Aysun Boyraz anısına düzenlenen turnuvada, sporcular dereceye girmek için yarıştı. Ablası Aysun Boyraz gibi Boccia sporcusu olan Rabia Nur Boyraz, "Hayatımı şekillendirmemde, bugünlere gelmemde en çok emek veren insanlardan bir tanesi ablam. O şimdi gökyüzünden bizi izliyor. Biz, burada dostluk maçlarımızı yaparken eminim ki gururla bizleri izliyor. Aslında 2019 yılında o da bir sporcuydu. Onun yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere, bayrağı devralarak bugün buradayım. Hem kendi adıma hem Aysun Boyraz’ın adını yaşatmak ve dünyaya duyurmak adına, bu spora devam ediyorum" diye konuştu.