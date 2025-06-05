Kayseri'de cipin çarptığı skuterli çocuk yaralandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yenice Mahallesi Şehit Osman Kirik Caddesi'nde meydana geldi. M.T. yönetimindeki 34 EMD 235 plakalı cip, skuter kullanan Y.D.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Y.D., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.D.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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