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        Traktör, sulama kanalına devrildi: 1 ölü

        KAYSERİ'ninKocasinan ilçesinde traktörün sulama kanalına devrildiği kazada Yunus Emre Ceviz, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 17:47 Güncelleme: 08.06.2025 - 17:50
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        Traktör, sulama kanalına devrildi: 1 ölü
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        KAYSERİ'ninKocasinan ilçesinde traktörün sulama kanalına devrildiği kazada Yunus Emre Ceviz, hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan dönen Yunus Emre Ceviz'in kullandığı traktör, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceviz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Emre Ceviz'in cansız bedeni, traktörün altından çıkarılarak hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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