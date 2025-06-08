Traktör, sulama kanalına devrildi: 1 ölü

Kaza, öğle saatlerinde Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan dönen Yunus Emre Ceviz'in kullandığı traktör, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceviz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Emre Ceviz'in cansız bedeni, traktörün altından çıkarılarak hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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