Babasının hediye ettiği özel üretim model otomobil, 10 milyon TL'lik koleksiyona dönüştü

KAYSERİ'deAhmet Açıkalın (37), babasının küçük yaşta hediye ettiği diecast (model araç) özel üretim otomobil sonrası dünyada belirli limitlerde üretilen bu araçlara ilgi duymaya başladı. Dünyanın pek çok yerinden satın aldığı özel üretim 600 parça otomobile yaklaşık 10 milyon TL harcayan Açıkalın, koleksiyonunu iş yerindeki odasında sergilemeye başladı.

Kentte ticaret ile uğraşan, evli ve 2 çocuk babası Ahmet Açıkalın, babasının küçük yaşta hediye ettiği diecast özel üretim otomobil sonrası dünyada belirli limitlerde üretilen bu araçlara ilgi duymaya başladı. 20 yılda dünyanın pek çok yerinden satın aldığı özel üretim 600 parça otomobile yaklaşık 10 milyon TL harcayan Açıkalın, koleksiyonunu Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerindeki odasının bir bölümünde sergilemeye başladı. Ayrıca 2000'li yıllardan günümüze kadar birçok otomobil dergisi, eski cep telefonları, Osmanlı padişahlarının bibloları da bu bölümde yer alıyor.

'ŞU AN PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON TL'

Koleksiyonundaki otomobilleri misafirlerinin birçoğunun oyuncak araba sandığını söyleyen Açıkalın, "Çocukluğumda babamın hediyesi sonrası bu model araçların koleksiyonuna başladım. Üniversite okuduğum dönemde de birçok model araba almaya başladım. 600 çeşit limitli üretim dediğim özel üretim araba modellerini koleksiyonum var. Babamın hediyesi ile başladığım koleksiyonumun şu an piyasa değeri 10 milyon TL. İş yerimdeki odamın bir kısmını müze haline getirdim" diye konuştu.