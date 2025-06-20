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        Çantasındaki tabancayla adliyeye girmek isterken 'x-ray' cihazına takıldı (2)

        ÖLENEŞİNDEN KALAN TABANCAYI TESLİM ETMEK İÇİN GELMİŞKayseri'de, çantasındaki ruhsatsız tabanca ile x-ray cihazında görevli polis memuru tarafından yakalanan F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 23:02 Güncelleme: 20.06.2025 - 23:02
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        Çantasındaki tabancayla adliyeye girmek isterken 'x-ray' cihazına takıldı (2)
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        ÖLENEŞİNDEN KALAN TABANCAYI TESLİM ETMEK İÇİN GELMİŞ

        Kayseri'de, çantasındaki ruhsatsız tabanca ile x-ray cihazında görevli polis memuru tarafından yakalanan F.K. (54) isimli kadının, ölen eşinden kalan tabancasını teslim etmek için adliyeye geldiği, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ziyareti ile bir ilgisinin olmadığı belirtildi. F.K.'nın ilk ifadesinde, ölen kocasından kalan tabancayı adliyeye teslim etmek için geldiğini söylediği öğrenildi. F.K. isimli kadın polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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