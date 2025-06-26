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        Kayseri'de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

        KAYSERİ'de çocuklar arasında çıkan kavgada E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 12:22 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:22
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        Kayseri'de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
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        KAYSERİ'de çocuklar arasında çıkan kavgada E.G.T.'nin bıçakla yaraladığı K.Y., hastaneye kaldırdı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. Bir amatör spor kulübünde oynayan E.G.T. ile K.Y. arasında, maça gittikleri sırada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada K.Y., E.G.T. tarafından bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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