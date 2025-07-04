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        Kayseri'de TIR, otomobil ve otobüs çarpıştı: 8 yaralı

        KAYSERİ'de TIR, otomobil ve halk otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:25 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:25
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        Kayseri'de TIR, otomobil ve otobüs çarpıştı: 8 yaralı
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        KAYSERİ'de TIR, otomobil ve halk otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 38 ADZ 159 plakalı TIR, E.Ö yönetimindeki 38 AED 760 plakalı halk otobüsü ve D.D. yönetimindeki 38 AKL 502 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sırasında savrulan otomobil, tramvay yoluna girdi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden E.Ö. ve D.D. ile otobüste bulunan 6 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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