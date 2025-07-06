834 yıllık Ermeni kilisesinde 22 yıldır zangoçluk yapıyor

KAYSERİ'de, 1191 yılında yapılan, Anadolu’da Ermeni cemaatine ait 7 kiliseden en eskisi olarak bilinen Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nde 1 çocuk babası Garabet İstepanyan (59), 22 yıldır Zangoç-Jangoçluk (kilise sorumlusu) yapıyor.

Anadolu’da Ermeni cemaatine ait 7 kiliseden biri olan Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi’ndeki 834 yıllık Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nde Zangoç-Jangoçluk (kilise sorumlusu) yapan Garabet İstepanyan, 1,5 yıldır kilisede tek başına yaşıyor. 22 yıl önce İstanbul’dan Kayseri’ye ailesi ile birlikte gelen ve 12'nci yüzyılda inşa edilen Anadolu’nun en eski kiliselerinden biri olarak bilinen tarihi kilisede çalışmaya başlayan İstepanyan, eşi ve kızının işleri nedeniyle İstanbul’a taşınmasının ardından kilisenin bakımını tek başına yapmaya başladı.

Kayseri’de ibadete açık olan tek kilise olan Surp Krikor Lusavoriç’te yalnız yaşamanın zor olduğunu söyleyen Garabet İstepanyan, “22 yıldır Kayseri’deyim. İlk patriğimiz kendi ismini vermiş. Burası gregoryen ve Protestanların Anadolu’da var olduğu kilisesi. Kızım ve eşim İstanbul’a iş nedeniyle taşındı. Ben de 1,5 yıldır burada yalnız yaşıyorum. Bazen onlar buraya ziyaretime gelir. Bazen de ben İstanbul’a onları ziyarete giderim. Birbirimizi zaman zaman kontrol ederiz. Onlar İstanbul’a gitmek zorunda kaldı. Ben de burayı bırakamadım” dedi.