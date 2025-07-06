Hafif ticari araç, park halindeki araca çarptı; 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. S.Y. idaresindeki 38 VU 563 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 38 AC 955 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, İlknur Y., hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 8 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.