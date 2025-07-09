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        25 futbol takımı, yaz kampı için Erciyes'i tercih etti

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes'te yer alan yüksek irtifa kamp merkezinde yurt içi ve dışından 25 futbol takımı yaz kampı yapacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:02 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:05
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        25 futbol takımı, yaz kampı için Erciyes'i tercih etti
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        TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes'te yer alan yüksek irtifa kamp merkezinde yurt içi ve dışından 25 futbol takımı yaz kampı yapacak.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2025 yaz sezonunda şu ana kadar yerli ve yabancı 25 kulübün tercihi oldu. Temmuz ve ağustos aylarında kamp yapmak için Erciyes’in serin zirvelerini seçen 25 kulüp, modern sahaları, konaklama tesisleri ve doğal iklim avantajı ile futbolculara hem fiziksel hem zihinsel açıdan imkan sunan merkezde yeni sezona hazırlanıyor. Kayseri’de, Erciyes Dağı eteklerinde 1.850 metre rakımda kurulu kamp merkezinde yapılan antrenmanlar, sporcuların dayanıklılığını artırırken, yüksek irtifadan aşağı inildiğinde performansın gözle görülür biçimde yükselmesine katkı sağlıyor. Bu özellik, Erciyes’i futbol kulüpleri için vazgeçilmez hale getiriyor.

        25 TAKIM, 3 FARKLI KAMP DÖNEMİNDE ERCİYES’TE OLACAK

        2025 yaz sezonu kampına Erciyes’te girecek olan 25 takım 3 farklı kamp döneminde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yeni sezon hazırlıklarını yapacak. Bu çerçevedeki planlama doğrultusunda 4 Temmuz’da başlayıp 20 Temmuz’da sona erecek 1’inci kamp döneminde Kayserispor, Van Spor FK, Hatayspor, Kahramanmaraş İstiklalspor, Gaziantep FK, Erciyes FK ve Aslanköy (KKTC) çalışmalarını gerçekleştirecek. 21 Temmuz - 13 Ağustos’ta planlanan 2’nci kamp döneminde de Alanyaspor, Kahramanmaraş İstiklalspor (2’nci kamp), Erciyes FK, Silifkespor ve Fethiye İdmanyurdu Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kampa girecek. 3’üncü ve son kamp dönemi ise 15 - 29 Ağustos’ta planlanırken bu kamp döneminde de Cihangir FK (KKTC), Dumlupınar FK (KKTC), Al Ula U17 (Suudi Arabistan) ve Erciyes FK (3’üncü kamp) Erciyes’te yeni sezona hazırlanacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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