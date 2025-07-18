Kırılan okları öğrencileri ile tamir edip, şampiyon sporcular yetiştiriyor

KAYSERİ’de 75’inci Yıl Borsa İstanbul Ortaokulu’nda Beden Eğitimi Öğretmeni Ayhan Usta (46), 6 yıl önce bir arkadaşının önerisi ile merakla başladığı geleneksel Türk okçuluğunda şampiyon sporcular yetiştirmeye başladı. Son 4 yıldır okulundaki koridorda ve okulun karşısındaki tarlada çalışmalar yaparak öğrencileri ile dereceler elde eden Usta, kırılan okları da öğrencileri ile tamir ediyor. Usta, “Okulumuz son 4 yılda yapılan Türkiye çapındaki yarışmalarda üst üste takım halinde dereceler elde etti. Federasyon yarışmalarında da hem bireysel hem de takım olarak da dereceler aldık. Çalışmalarımızı kısıtlı imkanlarla okulumuzda ders saatlerinden sonra okul içindeki koridorda gerçekleştiriyoruz” dedi.

Melikgazi ilçesi Konaklar Mahallesi’nde yer alan 75’inci Yıl Borsa İstanbul Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Ayhan Usta, 6 yıl önce bir arkadaşının anlattıklarından yola çıkarak geleneksel Türk okçuluğuna ilgi duymaya başladı. Öğretmen Usta, kısa sürede okulundaki öğrenciler ve velilerine de geleneksel Türk okçuluğu öğretmeye başladı. Ayhan Usta ve öğrencileri okulun karşısındaki tarla ve okul içindeki koridoru da antrenman sahası olarak kullandı. Yaygın bir spor olmaması ve malzemelerin pahalı olması nedeniyle de malzeme sorunu yaşayan Usta, kırılan ve bozulan okları da öğrencileri ile tamir edip kullanarak, Türkiye çapında birçok yarışmada dereceler elde etti. Geçtiğimiz günlerde Sivas’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonasında, ‘Yıldız kızlar bireysel kategorisinde’ Türkiye 1’incisi ve 3’üncü olan Usta’nın öğrencileri, yıldız kız takımı kategorisinde ise Türkiye şampiyonu, yıldız erkek takımında da Türkiye 2’ncisi oldu. 2024’te Mersin’de 2023’te de Afyon’da düzenlenen yarışmada ise Türkiye şampiyonlukları elde etti.

‘ATA SPORUMUZU YAŞATMAK GURUR VERİCİ’ 6 yıl önce merak ederek bu spora başladığını anlatan Ayhan Usta, “Okulumuz son 4 yılda yapılan Türkiye çapındaki yarışmalarda üst üste takım halinde dereceler elde etti. Federasyon yarışmalarında da hem bireysel hem de takım olarak da dereceler aldık. Çalışmalarımızı kısıtlı imkanlarla okulumuzda ders saatlerinden sonra okul içindeki koridorda gerçekleştiriyoruz. Malzemelerimizin çoğunu da velilerimiz kendi imkanları ile gideriyor. Yıpranan, kırılan, bozulan oklarımızı da kendimiz öğrencilerimle birlikte tamir ediyoruz ve yeniden kullanıyoruz. Ata mirasımız olan bu sporun yaşatılması adına böyle bir çalışma yapmak da ayrı bir gurur veriyor” dedi. ‘OKLARI KENDİMİZ TAMİR EDİYORUZ’ Kısıtlı imkanlarla çalışmalarının kendilerini daha da motive ettiğini belirten Usta, “Okları başka yerden temin edip kendimiz tamir edip yapıyoruz. Bizler, burada tatil demeden hafta sonu demeden fırsat buldukça burada çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu madalyaları aldıkça daha da motive oluyorlar. Çalışmalarımıza büyük bir zevk ve azimle devam ediyoruz. Benim en büyük hedefim bu spora, ata sporumuz olan mirası çocuklarımıza yansıtmak. Bu tanıtımı da yaptıktan sonra öğrencilerimizin kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlamak. Çocuklarımız bir disiplin içinde kendilerini geliştiriyorlar. İnşallah, nasip olursa bu sporda milli sporcular yetiştirmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.