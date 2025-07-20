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        Camideki cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        KAYSERİ'de Yasin Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 10:25 Güncelleme: 20.07.2025 - 10:30
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        Camideki cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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        KAYSERİ'de Yasin Ş.'nin (32), daha önce tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu’nu (63) camide namaz kılarken bıçaklayarak öldürdüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, dün saat 16.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi’ndeki Sami Ramazanoğlu Camisi’nde meydana geldi. Yasin Ş., daha önce otomobil park etme nedeniyle tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu’nun ikindi namazına gittiği camiye geldi. Yasin Ş. yanında getirdiği bıçakla, namaz kılan Tanrıkulu’nu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Şevki Tanrıkulu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yasin Ş. ise polise teslim oldu. Polis ekipleri caminin olduğu cadde ve sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, Tanrıkulu’nun cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Öte yandan, yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yasin Ş.’nin namaz kılan Şevki Tanrıkulu’na bıçakla saldırdığı görüldü. Cami cemaatinin ayırdığı Yasin Ş.’nin bir süre sonra Tanrıkulu’na yeniden saldırdığı da kameraya yansıdı.

        Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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