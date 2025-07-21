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        Erciyes'te mahsur kalan dağcı kurtarıldı

        ERCİYES Dağı'na annesiyle kampa gelen ve zirve tırmanışı gerçekleştiren Gürkan Özkan (21), mahsur kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 16:38 Güncelleme: 21.07.2025 - 16:40
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        Erciyes'te mahsur kalan dağcı kurtarıldı
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        ERCİYES Dağı’na annesiyle kampa gelen ve zirve tırmanışı gerçekleştiren Gürkan Özkan (21), mahsur kaldı. Özkan, ekipler tarafından 3 bin 400 rakımlı bölgeden 3 saat sonra kurtarıldı.

        Kayseri’de Erciyes Dağı’nda Çobanini mevkisinde annesiyle kamp yapan Gürkan Özkan, saat 07.00 sıralarında, Erciyes Dağı’na zirve tırmanışı yapmak için yola çıktı. Özkan’dan uzun süre haber alamayan annesi, saat 13.00 sıralarında durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye JAK ve AFAD ekipleri sevk edildi. 3 bin 400 rakımlı Şeytan Rotası'nda dağcıya ulaşan ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu, Özkan'ı bulunduğu yerden kurtardı.

        SAĞLIK DURUMU İYİ

        Gürkan Özkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zirveden ekipler tarafından indirildikten sonra açıklamalarda bulunan ve ilk denemesi olduğunu söyleyen Özkan, "Annemle birlikte kamp yapmaya çıkmıştık. Annemin yanına gelen jandarma ekipleri yardımcı olmuşlar. Ben de iniş yapacağım sırada denk geldiler. Aramızda 50 metre kadar vardı. Arabayla getirdiler" dedi.

        JAK ekipleri ise Özkan'a izinsiz tırmanış yapmanın yasak olduğu uyarısında bulundu. Öte yandan, izinsiz tırmanış yaptığı belirlenen dağcıya idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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