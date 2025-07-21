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        Kayseri Valisi Çiçek, "Değerlendirme ve İstişare Toplantısı"na katıldı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında "Değerlendirme ve İstişare Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 16:23 Güncelleme: 21.07.2025 - 17:00
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        Kayseri Valisi Çiçek, "Değerlendirme ve İstişare Toplantısı"na katıldı
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        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında "Değerlendirme ve İstişare Toplantısı" yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı salonunda gerçekleşen programa vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.

        Toplantıda, il genelindeki kamu hizmetlerinin etkinliği ve kurumlararası koordinasyon konuları ele alındı.

        Vali Çiçek, toplantıda, "Kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaları titizlikle sürdüreceğiz. Kamu kurumlarımız vatandaşlarımıza hizmet etmek için var. Her zaman bu bilinçle hareket edeceğiz, aksamaya meydan vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

        Toplantı, karşılıklı görüş alışverişin ardından sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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