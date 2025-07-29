Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de hafif ticari araç, elektrik direğine çarptı: 7 yaralı

        KAYSERİ-Niğde yolunda hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 10:08 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de hafif ticari araç, elektrik direğine çarptı: 7 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAYSERİ-Niğde yolunda hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında Kayseri-Niğde yolunun 60’ıncı kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarındaki Dörtyol mevkisinde meydana geldi. V.K. idaresindeki 35 AHH 698 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü V.K. ile birlikte yanında bulunan M.T.K., R.A.K., A.K., A.D.Y., İ.M.Y. ve M.Ç. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!

        Benzer Haberler

        TCMB Başkanı Fatih Karahan, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
        TCMB Başkanı Fatih Karahan, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
        KAYMEK, YKS tercihi için öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor
        KAYMEK, YKS tercihi için öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor
        Kayseri'de belediye personellerine AFAD eğitim verdi
        Kayseri'de belediye personellerine AFAD eğitim verdi
        Kayseri'de jandarma, olası yangınlara karşı ormanlık alanları denetliyor
        Kayseri'de jandarma, olası yangınlara karşı ormanlık alanları denetliyor
        Kayserispor'un eski yönetimine 69 milyon TL'lik vergi haczi
        Kayserispor'un eski yönetimine 69 milyon TL'lik vergi haczi
        Tuzla Gölü'nde geleneksel yöntemle tuz hasadı başladı
        Tuzla Gölü'nde geleneksel yöntemle tuz hasadı başladı