Kayseri'de 447 mahalle muhtarına eğitim verildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerdeki mahalle muhtarlarına yönelik eğitim seminerleri düzenleniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugüne kadar Yeşilhisar, Yahyalı, Sarıoğlan, İncesu, Bünyan, Akkışla, Develi, Tomarza ve Pınarbaşı ilçelerinde düzenlenen seminerlere 447 mahalle muhtarı katıldı.



Seminerlerde muhtarlara, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'de (KAYMEK) görevli uzmanlar Fatma Kırıcı, Hatice Demirel, Melike Sena Duran, Furkan Kılıç, Müjgan Kocabaş, Muhammed Ali Akdağ, Kübra Nur Ceyhan, Şeyda Özaltun, Gökçe Çiçek İlhan ve Sebahat Bayar tarafından "iletişim yöntemleri, sorun çözme becerileri ve stres yönetimi" başlıklarında bilgiler veriliyor.



Gelecek günlerde, Özvatan, Felahiye, Sarız, Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar ilçelerinde de gerçekleştirilecek eğitim seminerleri 30 Kasım'da sona erecek.

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