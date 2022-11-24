Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Develili kadın girişimcilerle bir araya geldi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Kadın Girişimi Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kadın girişimcileri desteklemeyi amaçlayan kadın girişim kooperatifleri, Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin destekleri ile ilçelerde yaygınlaşmaya devam ediyor.

Develi ziyaretinde Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, Develi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ndeki kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın da eşlik ettiği ziyarette, kadın girişimcilerin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Üreten her bir ferdi desteklemeyi görev bildiklerini belirten Büyükkılıç, "Kayserili her birey üretken ve çalışkandır. Gerekli durumlarda devletimizin desteği ile güçlü adım atmak gerekir. İşte tam bu noktada biz devreye giriyoruz ve üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Kooperatifimiz Develili çalışkan kadınlara hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kadınlar da destekleri ve hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç ve Çiçek'e teşekkür etti.





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