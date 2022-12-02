Başkan Büyükkılıç, Bünyan Katı Atık Transfer İstasyonu'nda incelemelerde bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5 ilçenin kullanımı için 30 milyon lira maliyetle yapılan "Bünyan Katı Atık Transfer İstasyonu"nda incelemelerde bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'a Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım da eşlik etti.
Özkan Altun ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Buket Ergin'den tesis hakkında bilgi alan Büyükkılıç, istasyona transferin sağlanabilmesi için yeni alınan çekici ve semitreyleri de inceledi.
Burada konuşan Büyükkılıç, istasyonda Bünyan, Sarıoğlan, Felahiye, Özvatan ve Akkışla'nın evsel atıklarının toplanacağını belirtti.
Büyükkılıç, 30 milyon liraya mal olan projenin, hayırlı olmasını diledi.
Başkan Özkan Altun ise projeyi çok önemsediklerini, 46 mahallenin çöplerini istasyona yönlendireceklerini kaydetti.
Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım da projenin önemine dikkati çekerek, "Biz çöp işini vahşi depolama olarak anayol üzerindeki bir alanda yapıyorduk, çok kötü durumdaydı, Sarıoğlan'ımızın kalbine döküyorduk. Artık oradan uzaklaştırdık, çöp toplama merkezine dökeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
10 bin metrekare alan üzerine kurulu tesiste 2 bunker, personel binası ve kantar bulunuyor.
Transfer istasyonundan günlük 60 ton atık düzenli depolama tesisine nakledilecek.