Kayseri'de kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kaçak avlanan 3 kişiye 2 bin 800 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Felahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaçak av ihbarını değerlendirdi.

Obruk genel avlağında yasak sahada avlanırken yakalanan 3 kişiye 4915 Sayılı Kanuna muhalefetten toplam 2 bin 800 lira ceza yazıldı.



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