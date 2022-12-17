Kayseri'de hırsızlık suçundan gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Akkışla ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömürgen Mahallesi'nde H.Y'nin ikametinden yapılan hırsızlığa ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerindeki parmak izinin B.A.K'ye ait olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla bu şüpheliyi yakaladı.

Bu kişinin ifadesinde suçu birlikte işlediklerini söylediği İ.G. ve Y.G. de gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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