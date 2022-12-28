Kayseri'de 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin sürücünün cezasına yeniden itiraz edildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobiliyle "zikzak yapıp" kazaya sebebiyet vererek 6'sı aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yeniden yargılandığı davada 16 yıl hapse çarptırılan sürücünün dosyası istinafa taşındı.

Müşteki avukatı Seyit Halil Yüzgeç, yerel mahkemenin, tutuklu sanık A.Ö'ye "bilinçli taksirle öldürme" suçundan verdiği 16 yıl hapis cezasının az olduğu gerekçesiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

- Olay

Kayseri-Malatya kara yolu Mimsin kavşağı yakınında 26 Mart 2018'de başka bir otomobilin sıkıştırması yüzünden karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobil ile Atilla Hazar idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı özel ambulans çarpışmıştı.

Sürücü Mustafa Üzüm ile araçtaki aynı aileden Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetmişti. Ambulans şoförü Hazar ve ambulanstaki acil tıp teknisyeni Ertan Dönmez ile otomobilde bulunan Kader Üzüm yaralanmış, Kader Üzüm de tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 8 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kazaya neden olduğu öne sürülen otomobil kent merkezindeki bir binanın otoparkında bulunmuş, Gürcistan'a kaçtığı tespit edilen sürücü A.Ö. yakalanmış ve 6 Ocak 2022'deki duruşmada yerel mahkemece "taksirle öldürme" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu karara yapılan itirazı değerlendiren Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, kovuşturma aşamasında taraflardan bazıları ile A.Ö'nün makas atarak seyrettiği iddiasına ilişkin bazı tanıkların dinlenilmediğine işaret edip eksik kovuşturma yapıldığı gerekçesiyle kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Mahkeme heyeti sanığa, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 16 yıl hapis verip ehliyetine 2 yıl 9 ay el konulmasına hükmetmişti.

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