İl Milli Eğitim Müdürlüğü Aile Okulu Projesi ile 35 bin aileye ulaştı

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Aile Okulu Projesi ile 35 bin aileye ulaştıklarını söyledi.

Malazgirt İlkokulu'nda Aile Okulu Projesi'ne katılan Teltik, bir çocuğun eğitiminin önemli ayaklardan birinin de aile olduğunu, bu projenin aileyi de işin içine kattığını belirtti.

Proje sayesinde 35 bin kişiye ulaştıklarını aktaran Teltik, "Önümüzdeki yıllarda hedefimiz tüm velilerimize ulaşmak. Eğitimin paydaşı kim varsa bunları hep birlikte bilinçlendirerek eğitimin kalitesini arttırmak istiyoruz." dedi.

Teltik, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kentteki bazı okulların depreme dayanıklı olmadığı için yıkılacağına dair bilgiler olduğunun sorulması üzerine Teltik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kentte 965 bina bulunduğunu, AFAD yönetmeliği ve bakanlığın ilgili mevzuatları gereği 2007 yılından önce yapılmış binaların tamamında deprem performans analizi yapılması gerektiğini ifade etti.

Bu analizlere başlandığını anlatan Teltik, şu bilgileri verdi:



"Kayseri'de 14 okulda deprem performans analizi yapıldı. Bunların içinde Sarız Öğretmenevi, Felahiye Öğretmenevi'nin deprem raporları uygun çıkmadı. Yani depreme dayanıklı olmadığı yönünde çıktı. Bu öğretmenevlerimizi boşalttık. Bunların haricinde il merkezimizde Cumhuriyet İlkokulu, Mithat Paşa İlkokulu ile Ömer Halisdemir Uluslararası İmam Hatip Lisesi'nin de deprem performans analizleri olumsuz geldi. Öncelikle öğrencilerimizin can güvenliği, personelimizin can güvenliği olduğu için biz bu okullarımızı boşalttık, başka okullarımıza taşıdık. Şu anda daha sağlıklı ortamda, daha güvenli ortamda eğitim öğretim faaliyetleri devam etmekte."

Kayseri'de 90-100 okulun yıkılacağıyla ilgili söylentiler dolaştığını aktaran Teltik, şu anda 6 okulda analiz çalışmalarının sürdüğünü, raporlar sonuçlandıktan sonra öğrencilerin can güvenliği için ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getirdi.

Özellikle merkezdeki okullarda çocuğu olanların tedirginlik yaşadığını ifade eden Teltik, "Biz onların tedirginliklerini giderecek tedbirleri alıyoruz. Öncelikli olan öğrenci ve personelimizin can güvenliği. Eğer ki rapor olumsuz gelirse 'Bu bina depreme dayanıklı değil' yönünde rapor gelirse can güvenliği için biz öğrenci, öğretmenlerimizi daha güvenli olan yerlere taşıyacağız. Bakanlığımızın bu konuda ödenekle ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Depreme dayanıklı olmayan binaların hemen yıkılıp yerine daha güzel, modern ve daha sağlam binalar yapılması yönünde iradesi var." değerlendirmesinde bulundu.

Teltik, diğer bir soru üzerine, "Şu anda 102 okulumuzda ikili öğretim var. Önümüzdeki yıllarda normal eğitime geçmek için çabalarımız devam edecek." dedi.



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