Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 ilçenin taşıma kooperatifi başkanlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurum binasındaki toplantıda Büyükkılıç, Yahyalı, Tomarza, Yeşilhisar, Akkışla, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Develi ve Bünyan taşıma kooperatifi başkanları ile ulaşım imkanlarını geliştirmek için istişarede bulundu.



- Büyükşehir'den bu yıl kırsala 446 milyon liralık yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ilçelerdeki kar siperleri, korkuluk, sanat yapıları, yol çizgisi, trafik levhası, yol bakım onarım, kilit parke hizmeti, çocuk oyun parkları, mezarlık duvarı, halı saha, sosyal tesis, bank, masa, sandalye gibi hizmetlere katkı sağladı.

Öte yandan, bu yıl kırsalda 1 milyon 249 bin 683 metrekare kilitli parke taşı döşeyen Büyükşehir Belediyesi, 140 çocuk oyun parkı, 46 halı saha, 143 sosyal tesisinin yanı sıra 10 bin 12 kamelya, bank, masa ve sandalyeyi vatandaşların hizmetine sundu.

Bu yıl kırsalda vatandaşın kullanımına sunulan hizmetlerin toplam maliyeti 446 milyon 267 bin lira oldu.

- Melikgazi Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Belediye personeli ve sahada çalışan teknik personel, mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, iş güvenliğinin öneminin eğitimle farkına varıldığını aktardı.

- Kocasinan Belediyesinde bu yıl 4 bin 606 ton kağıt geri dönüştürüldü

Sıfır Atık Projesi'ni desteklediklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu yıl 4 bin 606 ton kağıt atığı geri dönüştürülerek 78 bin 313 ağacı kurtardıklarını, 7 yılda ise 11 bin 934 plastiğin geri dönüştürülerek 9 milyon 267 bin 390 kilovat/saat elektrik tasarrufu sağlandığını kaydetti.

- Büyükkılıç'a ziyaretler sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye Kaymakamı Fatih Ayaz, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanı Hasan Bedirhanbeyoğlu'nu makamında ağırladı.

Büyükkılıç, ilçelerde yapılması gereken çalışmalarla ilgili istişarede bulunduklarını aktardı.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç'ı, AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek ve üyeleri de ziyaret etti.



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