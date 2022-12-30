Kayseri'de sezon boyunca kaçak avcılara 344 bin lira ceza kesildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 2021-2022 av sezonunda kaçak avlananlara 344 bin lira para cezası uyguladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sezonda yasa dışı av yapan 126 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Bu işlemler kapsamında 250 bin 306 lira idari para cezası, 94 bin lira ise tazminat cezası uygulandı.

Yapılan denetimlerde haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış 12 tüfeğe de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.





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