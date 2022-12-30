Genç Kızılay Melikgazi Teşkilatı, Sarıoğlan'da öğrencileri bilgilendirdi

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KAYSERİ (AA) - Genç Kızılay Melikgazi Teşkilatı, Sarıoğlan ilçesinde Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilere bilgi verdi.

Atatürk Ortaokulu, sosyal etkinlikler ve kulüp çalışmaları kapsamında Genç Kızılay Melikgazi Teşkilatı üyelerini ağırladı.

Türk Kızılay hakkında bilgilendirmede bulunulun programda, itfaiye ekipleri tarafından da yangın ve deprem anında alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Bilgilendirmenin ardından okulun oyun alanında zeka oyunları, masa tenisi, voleybol ve badminton oynandı.

Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı Seda Akın, Genç Kızılay Melikgazi Teşkilatı üyelerine teşekkür etti.

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