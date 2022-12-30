Kayseri'de kaybolan 25 koyun jandarma tarafından bulundu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Akkışla ilçesinde kaybolan 25 küçükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortaköy Mahallesi'nde ikamet eden K.K, dün kaybolan 25 koyununu bulamayınca ihbarda bulundu.



Akkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanları Ortaköy Mahallesi'ne yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunarak, sahibine teslim etti.

Hayvanların sahibi, yardımlarından dolayı ekiplere teşekkür etti.



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