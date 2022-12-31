Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çeşitli ziyaretlerde bulundu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Akademi Tesisini, Çamaşır Yıkama Merkezi ile Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi'ni ziyaret ederek vatandaşlar ve personel ile buluştu.

İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar, ziyaret esnasında, tesisler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çiçek ve Büyükkılıç, KAYMEK Akademi Tesisi'ndeki ücretsiz çamaşır yıkama hizmetinden yararlanan öğrencilerle sohbet etti.

- Çiçek ve Büyükkılıç, AGÜ'de öğrencilerle buluştu

Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, AGÜ tarafından düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Söyleşide gençler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kayseri ziyaretinde söz verip gönderdiği Teknofest montlarını giydi.

Vali Çiçek, AGÜ öğrencilerinin Türkiye çapında yaptığı dereceleri, akademisyenlerin aldıkları ödülleri bildiklerini belirterek tebrik etti.

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın İstanbul'daki tanıtım toplantısını anımsatan Büyükkılıç ise şampiyonanın 10-11-12 Mart'ta gerçekleştirileceğini ve gençlerin büyük ilgi göstermesini beklediklerini kaydetti.

- Sarıoğlan ve Akkışla ilçeleri doğal gaza kavuştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin nisan ayında doğal gaz alt yapı çalışması başlangıç törenini gerçekleştirdiği Sarıoğlan ve Akkışla'da doğal gaz ateşiyle ilk meşale yandı.

Büyükkılıç, iki ilçenin doğal gaz konforuna kavuşması için hummalı çalışmaların sürdüğünü, 6 ilçenin de doğal gaza kavuşması için yatırımların devam edeceğini kaydetti.

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