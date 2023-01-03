Emniyet Müdürü Karabörk ve İl Jandarma Komutanı Yiğit, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karabörk, AA muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Müzahim Zahid Tüzün'ün "Karda iz peşinde" adlı fotoğrafına oy veren Karabörk, sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşamda ise Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" fotoğrafını tercih etti.

AA'nın yine önemli bir işe imza attığını vurgulayan Karabörk, her fotoğrafın birbirinden güzel ve değerli olduğunu kaydederek, emeği geçenleri tebrik etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de haber kategorisinde Müzahim Zahid Tüzün'ün "Karda iz peşinde" fotoğrafına oy verdi.

Çevre-yaşam kategorisindeki tercihini Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" fotoğrafından yana kullanan Yiğit, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafı tercih etti.

Yiğit, oylamadaki her fotoğrafın çok değerli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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