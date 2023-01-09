Kayseri'de ceviz ağacından düşen muhtar hayatını kaybetti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Felahiye ilçesinde ceviz ağacından düşen mahalle muhtarı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alpaslan Mahallesi Muhtarı Nihat K, evinin bahçesinde bulunan ağaca tırmanarak, ceviz toplamak istedi.

Bu sırada dengesini kaybederek ağaçtan düşen Nihat K, ağır yaralandı.

Kayseri Şehir Hastanesinde tedaviye alınan Nihat K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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