Kayseri'de "Modern Fotoğrafçılıkta Bilim, Gezi ve Doğa" fotoğrafları sergisi açıldı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle "Modern Fotoğrafçılıkta Bilim, Gezi ve Doğa" fotoğrafları sergisi açıldı.

Kayseri Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Atatürk Evi'nde düzenlenen törende, serginin kurdelesini Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa kesti.

Vacek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kayseri'de sanatçılar Sarka Bejdova, Petr Jan Juracka ve Lukas Synek'in sergisini açmaktan onur duyduğunu söyledi.

"Modern Fotoğrafçılıkta Bilim, Gezi ve Doğa" sergisinde, Çekya'nın güzellikleri ile İstanbul ve Mardin'den çalışmaların da yer aldığını belirten Vacek, sanatçıların 3 ayrı temada fotoğrafları bulunduğunu anlattı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun ise çarpıcı fotoğraflar arasında mikroskobik çekilmiş çalışmaların da bulunduğunu dile getirerek, herkesi sergiye davet etti.

Daha önce Ankara ve Gaziantep'te açılan ve 48 fotoğraftan oluşan sergi, 10 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.