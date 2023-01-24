Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ve AK Parti Akkışla İlçe Başkanı Özgür Özuzun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, ilçede yapılacak hizmet ve yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunuldu.

Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, uyumlu ve gayretli çalışmalarından dolayı Arslan ve ekibine teşekkür etti.

Arslan ise Başkan Büyükkılıç'a ilçeye verdiği destek ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

- KAYMEK, Aşık Veysel türkülerini okuma yarışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılının UNESCO tarafından "Aşık Veysel Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla Aşık Veysel türkülerini okuma yarışması düzenleyecek.

"Gençler Seni Hatırlıyor" ismiyle düzenlenecek yarışmada, gençlere, Aşık Veysel Şatıroğlu'nu tanıtmak, sevdirmek ve onun türkülerini yaygınlaştırarak gelecek nesillere aktarmak amaçlanıyor.

Yarışmaya Kayseri'de eğitim gören ve ikamet eden 15-25 yaş arası gençler katılım sağlayabilecek.

Yarışmada dereceye girenlere toplam 9 bin lira ödül verilecek.

- Büyükşehir'in Erciyes seferleri beğeni topladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yarıyıl tatili dolayısıyla Erciyes'e otobüs seferleri düzenliyor.



Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ otobüsleri yarıyıl tatili boyunca Erciyes seferleri kapsamında haftanın her günü hizmet veriyor.

Buna göre Cumhuriyet Meydanı'ndan Erciyes Kayak Merkezi'ne, kale önünden gidişler, saat 8.30, 9.30, 10.30 ve 11.30 olarak belirlenirken, Erciyes Dağı'ndan dönüşler saat 14.30, 15.30, 16.30 ve 17.30 olarak düzenlendi.

- Erciyes Bulvarı Talas Bulvarı'na bağlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Bulvarı'nı Talas Bulvarı'na bağlayan yolda çizgi çalışmalarının da yapılarak çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Büyükkılıç, yolun 30 metre genişliğinde ve 4,7 kilometre uzunluğunda olduğunun altını çizerek ulaşıma rahatlık kazandıracağını kaydetti.

Erenköy Bulvarı'nın Komando Caddesi ile Talas Bulvarı arasında kalan kısımda altyapı ve asfaltlama çalışmaları sonrası yol çizgilerinin de çekildiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Erciyes Bulvarı'nı Talas Bulvarı'na bağladık. Büyükşehir'in fedakar ekipleri tarafından, 750 metrelik son etapla birlikte yol üzerinde toplam 15 bin ton asfalt serimi yapıldı. Asfalt serimi ardından yol çizgileri de çekilerek, çalışmalarımız tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Kentte daha emniyetli, daha konforlu ve daha kısa yollar için çalışacaklarını aktaran Büyükkılıç, bu yol için 15 bin ton asfalt serimi yapıldığını da belirtti.

-Kocasinan Belediyesi'nden "Sıfır Atık Projesi"ne tam destek

Kocasinan Belediyesi, 2022 yılında 351 kilogram elektronik atık ile 1390 kilogram atık pil toplayarak "Sıfır Atık Projesi"ne destek sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşümün doğal kaynakların korunmasında ve ekonomik açıdan önemli olduğunu vurguladı.

Geri dönüşümle Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarını anlatan Çolakbayrakdar, yenilikçi ve çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını ifade etti.

Çolakbayrakdar, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için hizmetleri artırarak devam edeceklerini bildirdi.

- HADAK sporcuları Rize İkizdere'den 5 madalya ile döndü

Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcuları, 20-22 Ocak'ta Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Rize İkizdere'de düzenlenen Gençler-Büyükler Dağ Kayağı Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı.

Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Bilal Özdoğan, madalya alan sporcuları tebrik etti.

HADAK'ın her yıl başarılarına yenilerini eklediğini vurgulayan Özdoğan, sporcuların başarısıyla büyük gurur yaşadıklarını belirtti.

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