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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor, İstanbulspor maçına hazır

AA

Kayserispor, İstanbulspor maçına hazır

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladı.

Top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maç yapan futbolcular, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

İstanbulspor-Yukatel Kayserispor maçı, yarın saat 13.30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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