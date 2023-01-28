Kayserispor, İstanbulspor maçına hazır

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KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladı.

Top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maç yapan futbolcular, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

İstanbulspor-Yukatel Kayserispor maçı, yarın saat 13.30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

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