Kayseri'de kardan kapanan 111 mahalle yolu ulaşıma açıldı

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KAYSERİ (AA) - ​​​​​​​Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipleri, kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 111 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal mahalle yollarında gece saatlerinde başlattıkları kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalarda, Pınarbaşı ilçesinde 46, Sarız'da 43, Bünyan’da 12, Develi’de 5, Özvatan’da 3 ve Akkışla’da 2 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Ekipler 111 mahallede 849 kilometre yolda çalışma yaptı.

Ekipler kış boyunca, kırsal mahallelerde toplam 128 personel ve 60 araç ile 3 bin 477 kilometre yol ağında karla mücadele çalışması yapacak.

Öte yandan, ekipler Sarız ilçesi Sancakağıl Mahallesi’nde gece saatlerinde rahatsızlanan bir vatandaşa ulaşmaya çalışan ambulansa yardımcı oldu.

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