Kayseri'den kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle hizmete açılan Akkışla İlçe Halk Kütüphanesi'ni inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Çiçek ve Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'dan kütüphane hakkında bilgi aldı.

Kütüphanede kitapları ve okuma salonlarını inceleyen Vali Çiçek emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek'e, kütüphane ziyaretinde Akkışla Kaymakamı Salih Kartal, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy eşlik etti.

- Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihale düzenleyecek

Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'nde bulunan 6 arsa ve Melikgazi ilçesi Erciyes Mahallesi'nde (Erciyes Kayak Merkezi) 1 günübirlik tesis alanı arsası, kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı satışa çıkarılacak.

Erkilet'teki ihaleler 14 Şubat 2023 Salı saat 14.00'te, Erciyes'teki ihale ise aynı gün saat 14.15'te Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak.

- Talas Belediyesinin düzenlediği "Rota Talas" ilgi görüyor

Talas Belediyesinin ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı için oluşturduğu "Rota Talas" tur kapsamında geçen yıl düzenlenen 165 turla 8 bin 255 kişi ilçeyi gezdi.

İl dışından gelen vatandaşlara, Osmanlı Sokağı olarak bilinen tarihi Ali Saip Paşa Caddesi, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi, tarihi Talas Sanat Galerisi ve Feyzioğlu Konağı gibi alanlar gezdiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Kayseri'de kaçak silah ticareti operasyonunda 8 kişi adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'de kaçak silah ticareti operasyonunda 8 kişi ...
Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi ...
AGÜ'den öğrencilere yönelik tanıtım günü etkinliği
YEREL HABERLER AGÜ'den öğrencilere yönelik tanıtım günü etkinliği
Engelsiz Yaşam Merkezi 53 personelle 310 öğrenciye hizmet veriyor
YEREL HABERLER Engelsiz Yaşam Merkezi 53 personelle 310 öğrenciye ...
Kayseri'de ruhsatsız silah ticareti iddiasıyla yakalanan 8 zanlı adliyede
YEREL HABERLER Kayseri'de ruhsatsız silah ticareti iddiasıyla ...
Kayseri'de devrilen ticari araçta hasar oluştu
YEREL HABERLER Kayseri'de devrilen ticari araçta hasar oluştu
Kayseri'de glütensiz kafe çalışanlarına eğitim verildi
YEREL HABERLER Kayseri'de glütensiz kafe çalışanlarına eğitim ...
5 kişinin yaralandığı kavgada şarkıcı Metin Işık, eşi ve oğluna müebbet istemi
YEREL HABERLER 5 kişinin yaralandığı kavgada şarkıcı Metin Işık, eşi ...
Sarıoğlan'da kadınlar kooperatif kurdu
YEREL HABERLER Sarıoğlan'da kadınlar kooperatif kurdu
Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesi yükseltilecek
YEREL HABERLER Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin ...
9 yaşındaki kızının kafasına odunla vurup yaralayan anneye 3 bin TL ceza
YEREL HABERLER 9 yaşındaki kızının kafasına odunla vurup yaralayan ...
Kayseri'de esnafın sopalı kavgasında 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de esnafın sopalı kavgasında 2 yaralı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli ...
ERÜ'de Ar-Ge Stratejisi Üst Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER ERÜ'de Ar-Ge Stratejisi Üst Kurulu ilk toplantısını ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Sarıoğlan'da çiftçilere tarımsal sulama eğitimi verildi
YEREL HABERLER Sarıoğlan'da çiftçilere tarımsal sulama eğitimi ...
Erciyes artık daha çok kayakçı ağırlıyor
YEREL HABERLER Erciyes artık daha çok kayakçı ağırlıyor
Kayseri'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kayseri'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ...
(Görüntülü) ALKOLLÜ ŞÜPHELİ BIÇAKLA SALDIRDIKTAN SONRA OLAY YERİNDE BAYILDI: 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ALKOLLÜ ŞÜPHELİ BIÇAKLA SALDIRDIKTAN ...
ALKOLLÜ ŞÜPHELİ BIÇAKLA SALDIRDIKTAN SONRA OLAY YERİNDE BAYILDI: 1 YARALI
YEREL HABERLER ALKOLLÜ ŞÜPHELİ BIÇAKLA SALDIRDIKTAN SONRA OLAY ...
Alkollü şüpheli bıçakla saldırdıktan sonra olay yerinde bayıldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü şüpheli bıçakla saldırdıktan sonra olay ...
Kayseri'deki trafik kazasında 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'deki trafik kazasında 4'ü çocuk 5 kişi ...
(Görüntülü)KAYSERİ&#039;DE KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 1 AĞIR YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAYSERİ'DE KAMYONET ŞARAMPOLE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.