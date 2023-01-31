Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle hizmete açılan Akkışla İlçe Halk Kütüphanesi'ni inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Çiçek ve Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'dan kütüphane hakkında bilgi aldı.

Kütüphanede kitapları ve okuma salonlarını inceleyen Vali Çiçek emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek'e, kütüphane ziyaretinde Akkışla Kaymakamı Salih Kartal, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy eşlik etti.

- Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihale düzenleyecek

Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'nde bulunan 6 arsa ve Melikgazi ilçesi Erciyes Mahallesi'nde (Erciyes Kayak Merkezi) 1 günübirlik tesis alanı arsası, kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı satışa çıkarılacak.

Erkilet'teki ihaleler 14 Şubat 2023 Salı saat 14.00'te, Erciyes'teki ihale ise aynı gün saat 14.15'te Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak.

- Talas Belediyesinin düzenlediği "Rota Talas" ilgi görüyor

Talas Belediyesinin ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı için oluşturduğu "Rota Talas" tur kapsamında geçen yıl düzenlenen 165 turla 8 bin 255 kişi ilçeyi gezdi.

İl dışından gelen vatandaşlara, Osmanlı Sokağı olarak bilinen tarihi Ali Saip Paşa Caddesi, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi, tarihi Talas Sanat Galerisi ve Feyzioğlu Konağı gibi alanlar gezdiriliyor.

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