Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ""Akıllı Şehir" yatırımları hayatı kolaylaştırıyor

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Akıllı Şehir" uygulamalarıyla vatandaşların işini kolaylaştırdıklarını bildirdi.

Büyükkılıç yazılı açıklamasında, mobil uygulamalar ile Kayseri'ye kazanımlar sağlandığını vurgulayarak, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ve KAYMEK tesislerinde 24 yüzme havuzunda havuz suyu uzaktan kontrol ve izleme cihazı ve UV cihazı ile havuzların kontrol edilip halkla paylaşıldığını kaydetti.

Büyükkılıç, “Akıllı Şehir Kayseri” projesindeki Uzaktan İzleme Merkezi (UZİMER) ile Büyükşehir Belediyesine ait yaya, alt ve üst geçitlerinin, pasaj ve tramvay duraklarındaki yürüyen merdivenler ve asansörlerin tek merkezden izlenebildiğini belirtti.

"tv.kayseri.bel.tr" adresinde şehrin farklı noktalarından dünyaya canlı yayın yapan 83 kameranın hizmet verdiğini kaydeden Büyükkılıç, "kayserikariyer.com"un da iş arayan ile işvereni, stajyer ile firmayı buluşturan kariyer platformu olduğunu vurguladı.

Turizm portalı "kayseri.com.tr" adresinde kentin turistik yerleri ve lezzetlerinin yer aldığını aktaran Büyükkılıç, Akıllı Şehir Kayseri Mobil Uygulaması'nın 250 bin akıllı cihazda kullanıldığını, bu kapsamda Lokantacılar ve Pastacılar Odası ile yapılan protokol ile odaya kayıtlı iş yerlerine sistemde kayıt baskı üretimi yapıldığını vurguladı.

Kapı numaralarının QR kodluya dönüştürüldüğünü, okutulan kodlar sayesinde binaya dair bilgi alınabildiğini de belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi kapsamında Akkışla, Felahiye, Bünyan, Develi ve Tomarza ilçelerindeki binalara QR kodlu kapı numarası levhası yapıldı. Vatandaşlar, akıllı telefonla okutulacak QR kod sayesinde adresi, yapı ruhsat belgesi ve yapı kullanma izin belgesindeki kat adeti gibi bilgilere ulaşım sağlıyor."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.