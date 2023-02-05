Kayseri'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Akkışla ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

Akkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahalle Kocakaya mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kazı alanına düzenlenen operasyonda, yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda, 2 santimetre genişliğinde plastik boru içerisine konulmuş elektrik kablosu bağlı patlayıcı madde ile delici alet, kazma, kürek ve balta ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.V, U.Ç, S.G. ve O.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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