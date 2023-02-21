Kayseri'den kısa kısa

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç "deprem" konulu toplantı düzenledi.

Büyükkılıç, kentteki bazı bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, deprem sürecini değerlendirdi.

Başkanlık Toplantı Salonu'ndaki etkinliğeErciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Bayar Özsoy ve Ali Hasdal da katıldı.

Katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür eden Büyükkılıç, değerlendirme toplantılarının devam edeceğini belirtti.

- Büyükkılıç esnafı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstasyon Caddesi'nde ziyaret ettiği esnafa hayırlı işler diledi.

Büyükkılıç’a ziyaretinde, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Bayar Özsoy ve Ali Hasdal da eşlik etti.

- Başkan Yalçın, deprem bölgelerini inceledi

Kahramanmaraş'taki konteyner kente Talas Belediyesi tarafından kurulan çocuk oyun gruplarını inceleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, depremlerden etkilenen Kayseri’nin Sarız ilçesini de ziyaret etti.

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ile bir araya gelen Yalçın, depremlerin verdiği hasarların onarılması için desteğe hazır olduklarını kaydetti.

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