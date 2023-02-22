Depremde ağır hasar gören Kayseri'deki caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Kayseri'nin Sarız ilçesindeki caminin minaresinin yıkımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentte hasar gören yapıların tespit çalışmaları sürüyor.

Depremden etkilenen Sarız ilçesindeki Günesen Cami'nin minaresi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Cami çevresinde güvenlik tedbirleri alan ekipler, yıkımı sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.

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