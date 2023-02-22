Kayseri'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kara ve hava yolunun yanı sıra demir yolu ile de deprem bölgelerine yardımların ulaştırıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Kayseri Tren Garı'nda çalışan ekipleri ve gönüllüleri ziyaret eden Büyükkılıç, deprem bölgesine gönderilen yardımlar hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç, Tren Garı'nda toplanan yardım malzemelerinin lojistik anlamda koordinesini sağladıklarını ifade etti.

Öte yandan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yardım toplama merkezinde de incelemede bulunan Büyükkılıç, Kayseri'den deprem bölgesine gönderilen yardımların 650 tıra ulaştığını, 300'ün üzerinde tırın da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde deprem bölgesine gittiğini kaydetti.



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