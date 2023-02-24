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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, deprem bölgesindeki izlenimlerini paylaştı

AA

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, deprem bölgesindeki izlenimlerini paylaştı

KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gittiği bölgedeki izlenimlerini gazetecilerle paylaştı.

Arık, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat sabahı gittikleri Elbistan'da enkaz başındaki feryatlara şahit olduklarını ve kendilerini çok çaresiz hissettiklerini söyledi.

Doktor olduğu için hastanenin acil servisinde serum taktığını, damar yolu açtığını anlatan Arık, depremin ilk 48 saatini unutamadığını belirtti.

Göksun ve Elbistan ile sınır olan memleketi Kayseri'nin Sarız ilçesine de gittiğini anlatan Arık, "Sarız'da kamu binalarının yüzde 95'i, abartmıyorum depremden önce çürük raporu almış. 'Bu binaları boşaltın, bu binalar çürük' denilmiş ama boşaltılmamış. 'Kalkınmayı Sarız'dan başlatacağız' diyen bu iktidar benim ilçemi çürütmüş." dedi.

Arık, bir gazetecinin 2023 yılı ocak ayında TBMM'ye İmar Kanun'da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi verdiğini hatırlatması üzerine, şunları kaydetti:

"Büyükşehir yasasına geçtikten sonra biliyorsunuz ki köylerimiz mahalle oldu. Bu yasayla mağdur olan vatandaşlarımız var. Köydeki bir vatandaşımız ahır yaptırmış, kendi tapulu arsasına. Ahırın içinde 9 ineği var. Bu vatandaşımıza 280 bin lira ceza gelmiş, aynı zamanda yıkım kararı ve aynı zamanda da mahkemede yargılanıyor. Böyle çok vatandaşla karşılaştım. Hazırladığım kanun teklifi tamamen kırsal kesimdeki bu mağduriyetin giderilmesini amaçlıyordu. Çünkü Meclis, 2022 yılının sonuna kadar orman alanlarına ev yaptıranları ya da villa yaptıranları affetti. Bütün kanunlar zenginler için mi çıkacak bu ülkede? Hedefim, muradım, benim bu teklifteki amacım, sadece kırsal kesimdeki yurttaşlarımın mağduriyetinin giderilmesi içindi. Ancak ilgili meslek örgütleriyle görüştüğümde şu kanıya vardım, kanunların genelliği çerçevesinde vermiş olduğum tekliften bir takım bölgelerin ya da kişilerin de rant elde edebileceği gerekçesiyle 4 Ocak'ta verdiğim kanun teklifini, 7 Ocak'ta sosyal medya hesabından da duyurarak geri çektim."

Arık, "2018 yılında CHP'nin seçim bildirgesinde imar affı vaadinde bulunulduğunun" belirtilmesi üzerine de, bunu partinin yetkili organlarıyla konuşacağını dile getirdi.

Çetin Arık, kente gelen depremzedelerle ilgilenen yurt yetkililerine, evlerini deprem bölgesinden gelenlere açan Kayserililere teşekkür etti.

CHP İl Başkanı Adil Demir de depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.



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