Büyükşehir Belediyesi depremden etkilenen Sarız ilçesine konteyner gönderdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Sarız ilçesine, duş ve mutfağa sahip 2 odalı 5 adet konteyner gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremlerin etkilediği Kayseri'nin Sarız ilçesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları sürüyor.

İlçede Büyükşehir Belediyesince tespit edilen ihtiyaç doğrultusunda 5 konteyner hizmet vermeye başladı.

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