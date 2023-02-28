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Büyükşehir Belediyesi depremden etkilenen Sarız ilçesine konteyner gönderdi

AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Sarız ilçesine, duş ve mutfağa sahip 2 odalı 5 adet konteyner gönderdi.

Büyükşehir Belediyesi depremden etkilenen Sarız ilçesine konteyner gönderdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Sarız ilçesine, duş ve mutfağa sahip 2 odalı 5 adet konteyner gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremlerin etkilediği Kayseri'nin Sarız ilçesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları sürüyor.

İlçede Büyükşehir Belediyesince tespit edilen ihtiyaç doğrultusunda 5 konteyner hizmet vermeye başladı.

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