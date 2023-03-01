Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen A.T'yi Osmanlı Mahallesi'nde bir adrese düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Adreste yapılan aramada 10 gram metamfetamin, tabanca, şarjör, 2 mermi, 2 kasatura ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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