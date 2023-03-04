Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta çamaşır yıkama merkezi kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, konteyner kentte ikamet eden depremzedelerin çamaşır yıkama ihtiyaçlarını karşılamak için temizlik maddelerinin yer aldığı çamaşır makinesi ve kurutma makineleri bölgeye gönderildi.

Depremzede vatandaşlar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

- Büyükkılıç Akkışla'da kadınlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan'la, Akkışla Kadın Kooperatifince hayata geçirilen Yöresel Ürünler Tesisi'nde kadınlarla bir araya geldi.

Tesisteki ürünleri inceleyen Büyükkılıç, ilçedeki son durum hakkında Arslan'dan bilgi aldı.

- Büyükkılıç, Felahiye Belediye Başkanı Vural Çoşkun'u ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun'u ziyaret ederek, ilçede yapılacak yatırımları değerlendirdi.

Büyükkılıç'a, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy ile daire başkanları eşlik etti.

- Melikgazi Belediyesi depremzede öğrencilere LGS ve YKS kursu düzenliyor

Melikgazi Belediyesi, Kayseri'ye gelen depremzede öğrencilere ücretsiz hızlandırılmış Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursları düzenliyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, LGS hazırlık kurslarında 8. sınıf öğrencilerine fen bilimleri, matematik, Türkçe ve sosyal bilimler, YKS hazırlık kurslarında 12. sınıf ve mezunlar için de Türkçe, edebiyat, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefe dersleri verileceğini belirtti.

Palancıoğlu, kurslardan faydalanmak isteyen depremzede öğrencilerin Esenyurt ve Necip Fazıl Kısakürek sosyal tesislerinde kayıt yaptırabileceğini, 252 1665 67 numaralı telefondan detaylı bilgi alabileceğini kaydetti.

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