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Depremlerden etkilenen Kayseri'de 584 ağır hasarlı yapı tespit edildi

AA

Depremlerden etkilenen Kayseri'de 584 ağır hasarlı yapı tespit edildi

KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kayseri'de, hasar tespit çalışması yapılan 5 bin 762 yapıdan 584'ünün ağır hasarlı olduğu bildirildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugüne kadar Kayseri Lojistik Deposu'ndan deprem bölgelerine 689 tır yardım malzemesi sevk edildiği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 10 bin 993 başvurudan 5 bin 762 yapının hasar tespit çalışmasını tamamladığı aktarılan açıklamada, "3 bin 90 hasarsız, 2 bin 29 az hasarlı, 59 orta hasarlı ve 584 ağır hasarlı yapı tespit edilmiştir. Yapılan başvuruların yüzde 52,4’nün hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup hasar tespit çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İl genelinde 16 ağır hasarlı okul, 22 ağır hasarlı cami minaresi ve bir ağır hasarlı cami, ikisi ağır hasarlı ve biri orta hasarlı olmak üzere 3 kamu binası bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yeşilhisar Belediye Başkanlığı Hizmet Binası, Sarız Belediye Başkanlığı Hizmet Binası ağır hasarlı, Develi Belediye Başkanlığı Hizmet Binası ise orta hasarlı kamu binalarıdır. Bu yapıların idarelerine bilgi verilmiş olup yapıların boşaltılması süreci devam etmektedir. Bu yapılardan 9 cami minaresi ve bir okul binası acil yıkım kararımız üzerine ilgili belediyeler tarafından yıktırılmıştır."

- Kayseri'ye toplam 44 bin 733 depremzede geldi

Deprem bölgesinden kente 5 Mart itibarıyla 44 bin 733 depremzede geldiğine değinilen açıklamada, bunlardan 9 bin 359'unun Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında, kamu misafirhanelerinde, oteller, apartlar ve muhtelif yerlerde barındığı, 35 bin 374 kişinin ise yakınlarının yanında ve kendi imkanlarıyla yerleştikleri konutlarda ikamet ettiği bildirildi.

Açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuran 22 bin 271 depremzedenin ayni yardım taleplerinin karşılandığı ayrıca nakdi yardım talebinde bulunan 5 bin 672 ailenin başvuruları değerlendirilerek 5 milyon 394 bin 200 lira yardım yapıldığı belirtildi.

Kente gelen toplam 11 bin 474 depremzedeye psikososyal destek sağlandığı aktarılan açıklamada, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 97 konut sahibinin başvurduğu vurgulandı.

- 11 bin 148 depremzede hasta kabulü yapıldı

Açıklamada, 11 bin 148 depremzede hastanın kabulünün yapıldığı, bunlardan 10 bin 548'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiği bilgisine yer verildi.

Hastanelerde deprem sonrasında, kimsesiz/refakatsiz toplam 60 çocuk depremzede kabulü yapıldığı bildirilen açıklamada, "Tedavisi tamamlanan 24 çocuk ailelerine, 18 çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilmiş, bir çocuk da ailesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Bugün itibarıyla toplam 16 kimlikli/kimliksiz bebek ve çocuğun tedavisi devam etmektedir." ifadesi yer aldı.

- 18 okul ve pansiyon binası ağır ve orta hasarlı olarak tespit edildi

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler öncesinde kentte 3, sonrasında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 13 okul ağır hasarlı, bir okul ve bir pansiyon orta hasarlı olmak üzere toplamda 18 okul ve pansiyon binasının ağır ve orta hasarlı olarak tespit edildiği bildirildi.

Deprem nedeniyle her okul derecesi ve türünde nakil olan öğrenci sayısının 7 bin 211 olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, gelen öğrencilere kitap, kırtasiye, çanta gibi 7 bin 100 kırtasiye seti hazırlanarak, dağıtım sürecinin devam ettiği belirtildi.

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