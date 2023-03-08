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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentteki depremlere ilişkin açıklama yaptı

AA

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentteki depremlere ilişkin açıklama yaptı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'de peş peşe yaşanan 3 depremin ardından kent genelinde can ve mal kaybı olmadığını söyledi.

AFAD'ın Kayseri'deki kriz ve yönetim merkezinde düzenlenen basın toplantısında Çiçek, İncesu ve Hacılar ilçelerinde 4.7, 4.4 ve 4.3 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medyada Kayseri'de yeni bir deprem olacak algısı oluşturulmaya çalışıldığını, bu paylaşımı yapanlar hakkında işlem başlattıklarını belirtti.

Bilimsel verilere göre hareket etmek ve devletin verilerine, bilgilerine inanmak gerektiğini dile getiren Çiçek, "Aslında bu depremler üniversite hocalarından aldığım bilimsel verilerle söylüyorum, enerjisinin azaldığı, olumsuz olarak değerlendirilmeyen, daha büyük olabilecek depremlerin önüne geçen, enerji boşalmasını sağlayan depremlerdir. Biz deprem olan bu bölgelerde 5.5 üzerinde bir deprem beklemiyoruz. Özellikle bu konuda uzman kişilerin bize verdiği veriler bu yönde." dedi.

Sosyal medyada depremle ilgili art niyetli paylaşımlara fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada çok büyük deprem olacak gibi halkı paniğe sürükleyecek paylaşımlar görüyorum. Kesinlikle devletimizin verdiği bilgiler dışındaki hiçbir bilgi doğru değil ve hepsi yalandır. Kayseri'de bahsettiğim bölge kırıklı fay hattı olan, bizim olası olarak değerlendirdiğimiz 5,5 üzerine hiç çıkmasını beklemediğimiz depremler. Bu konuda bir kere emin olalım. Tabii ki ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. Bu görüntüleri gören insanların duygusal olarak refleks vermesini anlıyorum. Art niyetli, korku ve panik ortamı oluşturmak için yapılan paylaşımların hepsi takibimizde. Buna fırsat veremeyeceğiz. Emniyetimiz gerekli işlemi yapacak. Böyle bir haksızlığı hem çocuklarımıza hem halkımıza yaşatamayız."

- "Kayseri'de 660 ağır hasarlı bina var"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'de oluşan hasar hakkında da bilgi veren Vali Çiçek, kent genelinde 660 ağır hasarlı yapının tespitinin yapıldığını ifade etti.

Bu yapıların 400'ü konut, 80'inin ahır olmak üzere Sarız ilçesinde bulunduğunu anlatan Çiçek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar bina hasar tespiti için 11 bin 618 başvuru yapıldı. Bunların yüzde 57'sinde tespit yapıldı. 660 ağır hasarlı 62 orta hasarlı 3 bin 200 de hasarsız yapı var. Kalan binalarında bir hafta içerisinde kontrolleri yapılacak. Bizi şu an paniğe sevk edilecek bir durum yok. Biz deprem öncesi de okullarımızın tamamı kontrol ettirmiştik. Hatta 3 okulu boşaltmıştık. Dolayısıyla biz bütün okullar için deprem analizi yaptırıyorduk ve bunun neticesinde kararlar almıştık."

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