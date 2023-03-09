Firari cinayet zanlısı yurt dışına kaçarken yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aranan cinayet zanlısı, yurt dışına kaçmak için saklandığı tırın gizli bölmesinde yakalandı.

Jandarma ekipleri, Sarız ilçesi Cağşak Mahallesi'nde M.A'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan H.E'nin göçmen kaçakçıları aracılığıyla yurt dışına gideceği bilgisine ulaştı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yapılan çalışma sonucu H.E, Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tırın gizli bölmesinde yakalandı.

Kente getirilen zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

İlçede 16 Kasım 2022'deki silahlı kavgada M.A. hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Şüphelilerden A.Ö. tutuklanmış, H.E. kaçmıştı.

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