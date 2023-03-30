Kayseri'de 97 bin 225 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan 3 zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaklaşık bir yılda toplam 97 bin 225 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kocasinan, Talas, Melikgazi, Bünyan, Sarıoğlan, Yeşilhisar, Felahiye ve Tomarza ilçelerinde meydana gelen 41 farklı hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık olaylarında toplam 97 bin 225 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan M.A., R.A. ve U.Ö'yü yakaladı.

Suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen zanlıların işlemleri sürüyor.

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