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Kayseri'de 97 bin 225 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan 3 zanlı yakalandı

AA

Kayseri'de 97 bin 225 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan 3 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaklaşık bir yılda toplam 97 bin 225 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kocasinan, Talas, Melikgazi, Bünyan, Sarıoğlan, Yeşilhisar, Felahiye ve Tomarza ilçelerinde meydana gelen 41 farklı hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık olaylarında toplam 97 bin 225 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan M.A., R.A. ve U.Ö'yü yakaladı.

Suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen zanlıların işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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