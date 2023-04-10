KAYMEK'ten "iklim değişikliği" kursu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından Felahiye ilçesinde "Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalık Kursu" verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK kursunda katılımcılara çevre bilinci hakkında bilgiler aktarıldı.



KAYMEK Felahiye İlçe Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen kursta, katılımcılar "İnsan-Çevre İlişkisinin Anlaşılması", "Geri Dönüşüm, Sıfır Atık Bilincinin Oluşması" gibi konularda bilgilendirildi.

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